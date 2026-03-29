El clima por la mañana en San Juan

Esta mañana en San Juan veremos un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán desde una mínima de 9.2°C, garantizando una mañana fresca. Es probable que tengamos un clima con vientos moderados que alcanzarán hasta 11 km/h, por lo que un abrigo ligero podría ser necesario. La humedad puede llegar hasta el 61%, proporcionando una sensación más cálida.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al caer la tarde, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 20.4°C, aún bajo un cielo parcialmente cubierto. Los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 17 km/h, creando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. La noche traerá consigo un descenso de temperatura y una humedad aproximada del 61%, lo que proporcionará un clima fresco y tranquilo.