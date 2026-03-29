Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
Clima en San Luis
Pronóstico del clima en San Luis para esta mañana
Hoy en San Luis, el clima comienza con posibilidades de estar parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.5°C, generando un ambiente fresco. Durante la mañana, la humedad será notoria, con un máximo del 66%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Hacia la tarde, en San Luis se espera una temperatura máxima de 17.7°C. El ambiente se mantendrá con algunas nubes, pero el sol intentará asomarse. Los vientos del sur soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h. Al llegar la noche, el cielo parcialmente nuboso continuará, con una leve disminución en las temperaturas. Es ideal para disfrutar del clima exterior con precauciones adecuadas.