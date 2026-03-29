Pronóstico del clima en San Luis para esta mañana

Hoy en San Luis, el clima comienza con posibilidades de estar parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.5°C, generando un ambiente fresco. Durante la mañana, la humedad será notoria, con un máximo del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Hacia la tarde, en San Luis se espera una temperatura máxima de 17.7°C. El ambiente se mantendrá con algunas nubes, pero el sol intentará asomarse. Los vientos del sur soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h. Al llegar la noche, el cielo parcialmente nuboso continuará, con una leve disminución en las temperaturas. Es ideal para disfrutar del clima exterior con precauciones adecuadas.