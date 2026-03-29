Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 29 de marzo de 2026
Informe Meteorológico
En la mañana de este domingo, se espera un clima parcialmente nuboso en Santa Cruz, con temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. El viento será uno de los protagonistas durante el día, alcanzando velocidades máximas de hasta 25 km/h, lo que dará una sensación térmica aún más baja. La humedad se mantendrá en el rango del 80%, asegurando así que las condiciones meteorológicas puedan cambiar rápidamente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche se pronostica que las nubes continuarán presentes, aunque sin riesgo de que se transformen en precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas rondarán los 7.3°C, con el viento soplando sostenidamente a una velocidad media de 22 km/h. Aunque el riesgo de lluvia es bajo, el nivel de humedad se mantendrá alto, alrededor del 80%, por lo que se recomienda precaución ante posibles cambios en las condiciones climáticas.
Observaciones astronómicas de la jornada: el sol tendrá su salida a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, ofreciendo un día de aproximadamente ocho horas de luz solar.