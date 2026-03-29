En la mañana de este domingo, se espera un clima parcialmente nuboso en Santa Cruz, con temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. El viento será uno de los protagonistas durante el día, alcanzando velocidades máximas de hasta 25 km/h, lo que dará una sensación térmica aún más baja. La humedad se mantendrá en el rango del 80%, asegurando así que las condiciones meteorológicas puedan cambiar rápidamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche se pronostica que las nubes continuarán presentes, aunque sin riesgo de que se transformen en precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas rondarán los 7.3°C, con el viento soplando sostenidamente a una velocidad media de 22 km/h. Aunque el riesgo de lluvia es bajo, el nivel de humedad se mantendrá alto, alrededor del 80%, por lo que se recomienda precaución ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Observaciones astronómicas de la jornada: el sol tendrá su salida a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, ofreciendo un día de aproximadamente ocho horas de luz solar.