En la mañana de hoy, Santa Fe estará bajo un cielo parcialmente nuboso y el clima estará influenciado por temperaturas mínimas de 7.9°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad alcanzará un 85% y los vientos soplarán con una velocidad máxima que rondará los 21 km/h, marcando una mañana ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, la ciudad mantendrá sus temperaturas entre los 15.2°C y 18.5°C, sin pronóstico de lluvias significativas. La velocidad del viento se mantendrá estable, permitiendo una tarde y noche agradables donde el sol se pone a las 18:06. El máximo de humedad se observará en torno al 85%, asegurando una presencia moderada de humedad en el ambiente.

Se espera que la noche ofrezca un cielo despejado con la salida de la luna prevista para las 17:23, lo que permitirá observaciones astronómicas perfectas con un cielo parcialmente despejado.