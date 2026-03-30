Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Después de las tormentas del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una combinación de ola de calor y lluvias en los últimos días de marzo.

Para este lunes 30, el organismo meteorológico anticipa una jornada inestable pero calurosa, con temperaturas elevadas y probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Según el pronóstico oficial, se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima cercana a los 30, en un contexto de ambiente húmedo y pesado. Las lluvias podrían presentarse durante toda la jornada, aunque el período más complicado se daría durante la mañana, cuando no se descartan chaparrones más intensos.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual, aunque la inestabilidad podría persistir de forma aislada.

Para el martes, en tanto, el panorama será más favorable. El SMN prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con buena presencia de sol y sin probabilidades significativas de lluvias. Sin embargo, el calor continuará siendo protagonista, con temperaturas que se mantendrán elevadas.

De esta manera, tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el tiempo se estabilizará en el AMBA, ofreciendo mejores condiciones para las actividades al aire libre.

El miércoles, el calor seguirá presente en el AMBA, con máximas de 30 °C y mínimas de 22 °C. El pronóstico oficial indica una baja probabilidad de precipitaciones y una tendencia a cielos parcialmente nublados.

El jueves regresa la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde, con una máxima de 29 °C y una mínima de 21 °C. El SMN estima entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones y viento leve del noreste.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Humedad en Buenos Aires

La combinación de altas temperaturas y una humedad persistente genera una sensación térmica elevada que complica el descanso y las actividades cotidianas. Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno y cuándo podría dar un respiro?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la clave está en la presencia de una masa de aire cálido y muy húmedo que se instaló sobre la región en los últimos días. Este tipo de condiciones suele darse cuando predominan vientos del sector norte y noreste, que transportan aire cargado de humedad desde zonas como el litoral argentino y el sur de Brasil.

A esto se suma la falta de sistemas frontales intensos que permitan “limpiar” la atmósfera. Es decir, sin el ingreso de aire más frío y seco desde el sur, la humedad queda atrapada en niveles bajos, generando ese ambiente pesado, con nubosidad variable y sensación de encierro.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, el alivio más concreto podría llegar recién con el avance de un frente frío hacia mediados de la semana. Este sistema favorecería la rotación del viento al sur, lo que permitiría una baja en la humedad y un descenso de las temperaturas.