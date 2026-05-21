Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Sur 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol17:52
Horas de luz10h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:43 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sur 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sur 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Sur 6 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 4 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.