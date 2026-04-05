En Catamarca, el pronóstico para hoy destaca un clima parcialmente nuboso durante todo el día. Por la mañana, las temperaturas oscilarán entre 6.4°C a 23.7°C, con una humedad del 37% que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avanza el día, el viento alcanzará velocidades máximas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán amables, sin grandes variaciones. Aunque la probabilidad de precipitaciones es muy baja, se recomienda estar preparado para cambios repentinos en el clima propio de esta región. Las condiciones del viento siguen siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.