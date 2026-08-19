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Rever Pass, otra marca en crisis: entró en concurso preventivo con más de $7.000 millones de deuda

La empresa que opera la histórica marca de indumentaria y Be Rebel se encuentra ahogada por las deudas. Las importaciones y la caída del consumo, los principales motivos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rever Pass.
Rever Pass. Foto: X
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La empresa IGT33 S.A., que opera las reconocidas marcas Rever Pass y Be Rebel, entró en concurso preventivo después de reconocer ante la Justicia que ya no puede afrontar regularmente todas sus obligaciones.

La compañía agotó todas las instancias, que incluyeron reducción de costos, financiamiento bancario y aportes de sus propios accionistas.

La documentación presentada en el expediente muestra más de $7.000 millones en obligaciones entre deuda bancaria, fiscal, previsional, laboral, sindical y comercial. Solo los compromisos bancarios superaban los $3.276 millones y las obligaciones previsionales alcanzaban $1.725 millones al 31 de mayo.

Rever Pass.
Rever Pass. Foto: X

La empresa señala que la menor demanda afectó directamente sus ventas y comprometió los niveles históricos de producción. Al mismo tiempo, los costos de los insumos, la energía, la logística y la mano de obra siguieron creciendo, mientras que los precios de venta de la indumentaria quedaron rezagados respecto de la inflación general.

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Además, en el expediente se plantea otro cambio fundamental a la hora de hablar de la crisis de las textiles: la competencia dejó de ser solamente entre marcas locales y las importaciones desde, principalmente, China hicieron insostenible la situación.

La crisis de una marca instalada en el mercado

IGT33 tiene más de 40 años de actividad, una planta industrial y más de 100 trabajadores.

Rever Pass.
Rever Pass. Foto: X

Su red comercial incluye 13 locales alquilados, varios de ellos en shoppings como Unicenter, Alto Palermo, Abasto, DOT, Palmas del Pilar, Soleil y Tortugas Open Mall, entre otros.

La presentación judicial llega para evitar la ola de embargos y ejecuciones por parte de los acreedores, algo que podría terminar paralizando la operatoria y llevar a un escenario todavía peor.

Crisis económicaConcurso preventivoIndumentaria
Matias Greisert
Matias Greisert

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