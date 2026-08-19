River empató ante Independiente Santa Fe y no pudo sacar ventaja en los octavos de la Sudamericana

Partido finalizado en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá: Santa Fe 0 - 0 River Plate.
Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
97´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana 2026.
95´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
93´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
92´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
90´ Cambio en River Plate
Entra Juan Cruz Meza y sale Ángel Correa.
87´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
87´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Franco Fagúndez y el remate se va afuera.
86´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo González.
83´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
83´ Cambio en Santa Fe
Entra Omar Fernández y sale Jader Obrian.
83´ Cambio en Santa Fe
Entra Yilmar Velásquez y sale Daniel Torres.
82´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
77´ Cambio en River Plate
Entra Valentín Lucero y sale Tobías Andrada.
75´ Tarjeta amarilla para Santa Fe
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Daniel Torres.
74´ Cambio en Santa Fe
Entra Franco Fagúndez y sale Nahuel Bustos.
72´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
72´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.
65´ Cambio en Santa Fe
Entra Jhojan Torres y sale Kilian Toscano.
65´ Cambio en Santa Fe
Entra Maximiliano Lovera y sale Alexis Zapata.
64´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
63´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Daniel Torres y el remate se va afuera.
61´ Cambio en River Plate
Entra Joaquín Freitas y sale Tomás Galván.
60´ Cambio en River Plate
Entra Thiago Almada y sale Rafael Santos Borré.
59´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
52´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Rafael Santos Borré.
51´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
47´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
47´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Nahuel Bustos y el remate se va afuera.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Nemesio Camacho!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Nemesio Camacho! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tobías Andrada.
41´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
41´ Tiro en el palo de Santa Fe
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Nahuel Bustos pega en el palo.
35´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
35´ Córner para Santa Fe
Ejecuta el tiro de esquina Jader Obrian.
29´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Aníbal Moreno fue bloqueado por Weimar Asprilla.
24´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
17´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
17´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.
16´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Christian Mafla.
15´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
15´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Santiago Beltrán.
13´ Fuera de juego en Santa Fe
Posición adelantada de Hugo Rodallega.
13´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nahuel Bustos fue bloqueado por Santiago Beltrán.
12´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
8´ Córner para Santa Fe
Ejecuta el tiro de esquina Nahuel Bustos.
5´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Santiago Beltrán.
3´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Rivero.
2´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.
1´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Rivero fue bloqueado por Weimar Asprilla.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Nemesio Camacho, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.
Formación confirmada de Santa Fe
Titulares
- (12) Weimar Asprilla
- (32) Christian Mafla
- (18) Emanuel Olivera
- (13) Helibelton Palacios
- (19) Nahuel Bustos
- (16) Daniel Torres
- (6) Kilian Toscano
- (77) Jader Obrian
- (11) Hugo Rodallega
- (10) Alexis Zapata
Suplentes
- (24) Jeison Angulo
- (4) Mateo Puerta
- (15) Iván Scarpeta
- (8) Omar Fernández
- (42) Cristhian Portocarrero
- (7) Jhojan Torres
- (20) Yilmar Velásquez
- (42) Jhojan Zuñiga
- (9) Franco Fagúndez
- (17) Maximiliano Lovera
- (14) Luis Palacios
Entrenador: Pablo Repetto
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (31) Facundo González
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (30) Nicolás Otamendi
- (13) Lautaro Rivero
- (50) Tobías Andrada
- (26) Tomás Galván
- (6) Aníbal Moreno
- (15) Fausto Vera
- (19) Rafael Santos Borré
- (10) Ángel Correa
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (42) Franco Jaroszewicz
- (23) Thiago Almada
- (43) Valentín Lucero
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (35) Joaquín Freitas
- (52) Jonathan Spiff
- (48) Ángel Susano
Entrenador: Eduardo Coudet
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Santa Fe y River Plate?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santa Fe recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Santa Fe vs. River Plate:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.