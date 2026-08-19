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River empató ante Independiente Santa Fe y no pudo sacar ventaja en los octavos de la Sudamericana

River no pudo romper la igualdad a cero en la ida y deberá definir el pase a la siguiente ronda la próxima semana, en condición de local.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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River vs Independiente Santa Fe - Copa Sudamericana.
River vs Independiente Santa Fe - Copa Sudamericana. Foto: REUTERS
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Partido finalizado en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá: Santa Fe 0 - 0 River Plate.

Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

97´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana 2026.

95´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

93´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

River vs Independiente Santa Fe - Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

92´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

90´ Cambio en River Plate

Entra Juan Cruz Meza y sale Ángel Correa.

87´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

87´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Franco Fagúndez y el remate se va afuera.

86´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo González.

83´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

83´ Cambio en Santa Fe

Entra Omar Fernández y sale Jader Obrian.

83´ Cambio en Santa Fe

Entra Yilmar Velásquez y sale Daniel Torres.

82´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

77´ Cambio en River Plate

Entra Valentín Lucero y sale Tobías Andrada.

75´ Tarjeta amarilla para Santa Fe

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Daniel Torres.

74´ Cambio en Santa Fe

Entra Franco Fagúndez y sale Nahuel Bustos.

72´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

72´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.

65´ Cambio en Santa Fe

Entra Jhojan Torres y sale Kilian Toscano.

River vs Independiente Santa Fe - Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

65´ Cambio en Santa Fe

Entra Maximiliano Lovera y sale Alexis Zapata.

64´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

63´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Daniel Torres y el remate se va afuera.

61´ Cambio en River Plate

Entra Joaquín Freitas y sale Tomás Galván.

60´ Cambio en River Plate

Entra Thiago Almada y sale Rafael Santos Borré.

59´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

52´ Fuera de juego en River Plate

Posición adelantada de Rafael Santos Borré.

51´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

47´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

47´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Nahuel Bustos y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Nemesio Camacho!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Nemesio Camacho! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tobías Andrada.

41´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

41´ Tiro en el palo de Santa Fe

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Nahuel Bustos pega en el palo.

35´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

River vs Independiente Santa Fe - Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

35´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Jader Obrian.

29´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Aníbal Moreno fue bloqueado por Weimar Asprilla.

24´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

17´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

17´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

16´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Christian Mafla.

15´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

15´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Santiago Beltrán.

13´ Fuera de juego en Santa Fe

Posición adelantada de Hugo Rodallega.

13´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nahuel Bustos fue bloqueado por Santiago Beltrán.

12´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

8´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Nahuel Bustos.

5´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Santiago Beltrán.

3´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Rivero.

2´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

1´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Rivero fue bloqueado por Weimar Asprilla.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Nemesio Camacho, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.

Formación confirmada de Santa Fe

Titulares

  • (12) Weimar Asprilla
  • (32) Christian Mafla
  • (18) Emanuel Olivera
  • (13) Helibelton Palacios
  • (19) Nahuel Bustos
  • (16) Daniel Torres
  • (6) Kilian Toscano
  • (77) Jader Obrian
  • (11) Hugo Rodallega
  • (10) Alexis Zapata

Suplentes

  • (24) Jeison Angulo
  • (4) Mateo Puerta
  • (15) Iván Scarpeta
  • (8) Omar Fernández
  • (42) Cristhian Portocarrero
  • (7) Jhojan Torres
  • (20) Yilmar Velásquez
  • (42) Jhojan Zuñiga
  • (9) Franco Fagúndez
  • (17) Maximiliano Lovera
  • (14) Luis Palacios

Entrenador: Pablo Repetto

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (31) Facundo González
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (13) Lautaro Rivero
  • (50) Tobías Andrada
  • (26) Tomás Galván
  • (6) Aníbal Moreno
  • (15) Fausto Vera
  • (19) Rafael Santos Borré
  • (10) Ángel Correa

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (42) Franco Jaroszewicz
  • (23) Thiago Almada
  • (43) Valentín Lucero
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (44) Lucas Silva
  • (35) Joaquín Freitas
  • (52) Jonathan Spiff
  • (48) Ángel Susano

Entrenador: Eduardo Coudet

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Santa Fe y River Plate?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santa Fe recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente Santa FeRiver PlateCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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