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Burgermanía 2026: tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

Durante las tres noches del evento, quienes hayan adquirido previamente su acceso podrán disfrutar de un combo especial que incluye una hamburguesa doble, papas fritas y bebida por $13.500 en CABA y desde $12.500 en el Conurbano.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Burgermanía 2026: tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires.
Burgermanía 2026: tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires. Foto: Instagram burgermaniafest
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La agenda gastronómica de Buenos Aires suma una nueva cita para los amantes de las hamburguesas. En septiembre se realizará una nueva edición de Burgermanía 2026, un evento que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con una propuesta especial que combina sabores exclusivos, precios promocionales y la posibilidad de recorrer algunos de los locales más destacados de la escena gastronómica actual.

La edición de este año llevará el nombre de “Signature Edition” y se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, en el horario de 20:00 a 23:00 (hora argentina).

La edición 2026 llevará el nombre de “Signature Edition” y se desarrollará durante tres jornadas consecutivas. Foto: Instagram burgermaniafest

Burgermanía 2026: cuándo será y qué incluye el combo promocional

Durante las tres noches del evento, quienes hayan adquirido previamente su acceso podrán disfrutar de un combo especial que incluye una hamburguesa doble, papas fritas y bebida por $13.500 en CABA y desde $12.500 en el Conurbano.

La propuesta gastronómica estará integrada por una hamburguesa doble smash de 100 gramos, bacon, cebolla crispy, cheddar y mostaza dulce, acompañada de papas y bebida.

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El combo especial incluye una hamburguesa doble, papas fritas y bebida por $13.500 en CABA. Foto: Instagram burgermaniafest

La iniciativa busca acercar al público algunas de las preparaciones más representativas de las hamburgueserías participantes, convirtiéndose en una oportunidad para descubrir nuevos locales y recorrer distintos circuitos gastronómicos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Signature Edition: las hamburguesas insignia serán las protagonistas

Burgermanía es un evento dedicado a la cultura de las hamburguesas que reúne a establecimientos gastronómicos de diferentes barrios y localidades para presentar creaciones especiales.

En esta edición denominada “Signature Edition”, cada local deberá ofrecer una hamburguesa inspirada en su identidad culinaria, presentando aquella preparación que funciona como su producto insignia o especialidad de la casa.

La curaduría estuvo a cargo de Leandro Volpe, periodista, influencer y referente digital de la comida rápida de calidad, conocido anteriormente por su perfil @burgerfacts y actualmente por @club.leno. Fue él quien seleccionó las hamburgueserías participantes y definió la consigna gastronómica que deberán seguir durante el encuentro.

Cómo comprar las entradas para Burgermanía 2026

Para acceder al precio promocional será obligatorio realizar la compra anticipada del combo a través de Passline.

Cada compra generará un código QR que deberá presentarse en el restaurante elegido durante la fecha y el horario asignados. La entrada a los locales será libre y los establecimientos continuarán operando normalmente para el resto del público.

Burgermanía es un evento dedicado a la cultura de las hamburgueserías de diferentes barrios. Foto: Instagram burgermaniafest

Sin embargo, quienes no hayan adquirido previamente el combo no podrán acceder a la promoción especial del evento. Además, los organizadores recomiendan:

  • Llegar con antelación para evitar demoras por posibles filas
  • Llevar el QR impreso como respaldo ante posibles inconvenientes con el celular
  • Realizar una captura de pantalla del código antes de asistir
  • Revisar correctamente la fecha y franja horaria asignadas
  • Tener presente que sin el código QR no será posible obtener el combo promocional
  • Verificar que el QR corresponda al local seleccionado

Condiciones y recomendaciones para aprovechar la promoción

La organización informó que los códigos QR son válidos exclusivamente para el restaurante, fecha y horario indicados al momento de la compra. Por tratarse de una promoción especial, no se permiten cambios ni devoluciones.

Asimismo, se aclaró que el evento no se suspende por lluvia y que el combo promocional no estará disponible para take away, por lo que deberá consumirse en el establecimiento correspondiente.

De esta manera, con una propuesta que combina experiencias gastronómicas, hamburguesas exclusivas y precios diferenciales, Burgermanía 2026 se perfila como uno de los eventos foodie más atractivos de la temporada para quienes buscan explorar nuevos sabores y disfrutar de una salida diferente en Buenos Aires.

HamburguesasHamburgueseríasGastronomíaTurismo
Cristian Daniel Avila
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