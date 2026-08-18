Llega otro tormentón a Buenos Aires: a qué hora llueve este martes 18 de agosto

Hasta cuándo sigue la lluvia en el AMBA Foto: NA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a quedar bajo la influencia de la inestabilidad, con una jornada fría, ventosa y marcada por el regreso de las lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre en la región.

Después de varios días con ambiente fresco y cielo variable, la atención vuelve a estar puesta en la llegada de una nueva tormenta. El pronóstico oficial prevé un martes con mal tiempo, bajas temperaturas y ráfagas intensas, por lo que será clave seguir las actualizaciones del SMN antes de salir.

A qué hora llueve este martes 18 de agosto en Buenos Aires

Las lluvias en Buenos Aires se esperan durante la mañana del martes 18 de agosto, en una jornada que se perfila como la más inestable de la semana. El día tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de apenas 12 °C, con precipitaciones desde las primeras horas y condiciones de mal tiempo durante el resto de la jornada.

Aunque el momento inicial de las lluvias estará concentrado en la mañana, el deterioro del tiempo no se limitará a ese tramo. El resto del martes continuará con ambiente frío, cielo cargado y condiciones poco favorables para actividades al aire libre, especialmente por la combinación de humedad, viento y baja temperatura y chances de precipitaciones leves el resto del día.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Mal tiempo y ráfagas intensas: qué anticipa el SMN

El SMN anticipa que el martes estará acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h hacia la tarde, un dato clave dentro del pronóstico. Ese viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja que la temperatura real y generar complicaciones en calles, accesos, avenidas y zonas abiertas del AMBA.

Este escenario obliga a tomar precauciones durante buena parte del día. Quienes deban trasladarse deberían considerar posibles demoras, circular con cuidado y evitar permanecer bajo árboles, carteles o estructuras expuestas si las ráfagas se intensifican. El combo de lluvias, frío y viento convertirá al martes en una jornada incómoda desde temprano.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora del clima en Buenos Aires comenzaría a notarse desde el miércoles, cuando ya no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura se moverá entre los 9 °C y los 14 °C, todavía dentro de un escenario fresco, pero más estable que el del martes.

Hacia el jueves y viernes, el tiempo continuará con nubosidad variable y bajas chances de precipitación. El jueves tendrá una mínima de 8 °C, máxima de 15 °C y apenas 10% de probabilidad de lluvia, mientras que el viernes se presentará parcialmente nublado, con marcas entre 8 °C y 14 °C.

Día por día, cómo sigue el clima en Buenos Aires