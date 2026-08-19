Coquimbo Unido vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Coquimbo Unido recibe a Platense por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Coquimbo Unido vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Coquimbo Unido y Platense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.