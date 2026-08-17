Vuelven las tormentas a Buenos Aires: para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

Vuelven las tormentas a Buenos Aires. Foto: Reuters

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar durante los próximos días, con el regreso de la inestabilidad y un nuevo escenario marcado por lluvias, viento y bajas temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico anticipa jornadas frías y variables, con un deterioro que podría modificar la rutina en el Área Metropolitana.

Después de varios días con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, la atención vuelve a estar puesta en cuándo podría llegar una nueva tormenta a la región. El pronóstico oficial muestra señales de mal tiempo, ráfagas intensas y chances de lluvias, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán seguir de cerca las actualizaciones del SMN.

Para cuándo se esperan lluvias en Buenos Aires

Las lluvias en Buenos Aires se esperan para el martes 18 de agosto, jornada en la que el pronóstico anticipa precipitaciones durante la mañana y condiciones de mal tiempo durante el resto del día. Será el momento más inestable de la semana, con una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C.

Además de la lluvia, el martes estará acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h hacia la tarde, lo que puede complicar la circulación y las actividades al aire libre. Por eso, será clave seguir las actualizaciones del SMN antes de salir.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

Mal tiempo durante todo el día: qué anticipa el SMN

El pronóstico anticipa un martes marcado por el mal tiempo en Buenos Aires, con lluvias desde la mañana y un ambiente frío durante toda la jornada. La combinación de precipitaciones, bajas temperaturas y viento hará que la sensación térmica sea más baja que los valores reales.

El dato más importante será la llegada de ráfagas intensas durante la tarde, que podrían alcanzar los 59 km/h. Este escenario puede generar complicaciones en calles, accesos y zonas abiertas, especialmente para quienes deban trasladarse o tengan actividades previstas al aire libre.

Cuándo podría mejorar el clima en Buenos Aires

La mejora del clima en Buenos Aires comenzaría a notarse desde el miércoles, cuando ya no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura se moverá entre los 9 °C y los 14 °C, dentro de un escenario todavía fresco pero más estable.

Hacia el jueves y viernes, el tiempo seguirá con nubosidad variable y bajas probabilidades de lluvia. El jueves tendrá un 10% de chances de precipitación, mientras que el viernes se presentará parcialmente nublado, lo que marcaría una pausa en la inestabilidad más fuerte.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires esta semana