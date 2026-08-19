Inflación: el presidente del Banco Central estimó una desaceleración en agosto y espera un dato menor al 1,9%

Inflación en supermercados. Foto: NA

Tras el salto de la inflación al 2,1% en julio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que los primeros relevamientos de agosto muestran señales de desaceleración y anticipó que el índice podría ubicarse por debajo del 1,9% registrado en junio.

El Gobierno busca dejar atrás el repunte del nivel general de precios registrado durante julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1%. Según las autoridades, buena parte de ese incremento estuvo asociado a factores transitorios y estacionales, entre ellos el movimiento de precios vinculado con las vacaciones de invierno.

En ese contexto, Bausili se mostró optimista respecto de la evolución de los precios durante agosto. Durante el FIEL Premium Meeting, realizado este miércoles de manera virtual, el titular del Banco Central sostuvo que las mediciones de alta frecuencia permiten proyectar una inflación menor a la de los últimos meses.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Foto: Reuters.

“Seguimos viendo una reducción de la inflación”, afirmó Bausili, quien señaló que los relevamientos privados sobre las primeras semanas de agosto son auspiciosos. Según su evaluación, el dato mensual podría ser inferior al 2,1% de julio y también quedar por debajo del 1,9% registrado en junio.

Qué muestran las mediciones privadas de agosto

Las estimaciones de las consultoras privadas muestran una tendencia similar, aunque con diferencias según los rubros analizados. Analytica, LCG y EconViews detectaron movimientos dispares en alimentos y bebidas, pero sus proyecciones generales ubican la inflación de agosto entre 1,8% y 1,9%.

Analytica registró un aumento de 0,8% en alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes, mientras que la variación acumulada de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,8%. Entre los principales incrementos aparecieron las verduras, con una suba de 5,4%, y los pescados y mariscos, con un avance de 3%.

En cambio, las carnes y sus derivados aumentaron 0,7%, mientras que las frutas tuvieron una suba de apenas 0,3%. Para el nivel general, la consultora proyectó una inflación del 1,8% en agosto, lo que implicaría una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto del registro de julio.

Por su parte, LCG relevó una caída de 0,3% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de agosto. El descenso permitió compensar parte del incremento registrado durante los siete días anteriores. El promedio de las últimas cuatro semanas quedó en 2,2%, también 0,3 puntos por debajo de la medición previa.

Entre los factores que explicaron la baja, la consultora destacó el comportamiento de las carnes, cuyos precios retrocedieron 1% después de haber aumentado durante la semana anterior. Las bebidas también mostraron una reducción, en este caso de 1,6%.

EconViews, en tanto, relevó el comportamiento de los precios en supermercados del Gran Buenos Aires. Durante la segunda semana de agosto, la canasta de alimentos y bebidas registró un aumento de 0,1%. Las verduras encabezaron las subas, con 0,8%, mientras que las carnes bajaron 0,3%.

El promedio de las últimas cuatro semanas para esa canasta se ubicó en 2,2%. Con esos datos, EconViews proyectó una inflación general de 1,9% para agosto.

El dato mayorista y las expectativas del Gobierno

El escenario de moderación también quedó reflejado en el índice de precios mayoristas. El Indec informó que los precios mayoristas aumentaron 0,8% durante julio, un dato que fue destacado por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, ese indicador no representa directamente la evolución del costo de vida, ya que mide los precios a los que productores e importadores venden sus productos en el mercado interno y no contempla los servicios.

Bausili también remarcó que las presiones inflacionarias observadas durante el primer trimestre fueron temporales y perdieron fuerza durante el segundo trimestre. En ese sentido, destacó que los registros de abril, mayo y junio mostraron una reducción marcada frente al período comprendido entre octubre y marzo.

La inflación en el segundo semestre del año. Foto: NA.

Las expectativas del mercado también apuntan a una desaceleración. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación de agosto en una media de 1,8%.

De confirmarse las proyecciones privadas y oficiales, agosto marcaría una nueva desaceleración y rompería nuevamente el piso del 2% mensual. Para el Gobierno, ese resultado sería relevante luego del repunte de julio y permitiría sostener la expectativa de una inflación anual cercana al 30% en 2026.

Aunque todavía falta conocer el dato oficial, los primeros relevamientos muestran que la dinámica de los precios podría volver a moderarse durante el octavo mes del año.