comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Inflación: el presidente del Banco Central estimó una desaceleración en agosto y espera un dato menor al 1,9%

Santiago Bausili aseguró que los primeros relevamientos de agosto muestran una moderación de los precios y estimó que la inflación podría ubicarse por debajo del 1,9% de junio, luego del 2,1% registrado en julio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras el salto de la inflación al 2,1% en julio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que los primeros relevamientos de agosto muestran señales de desaceleración y anticipó que el índice podría ubicarse por debajo del 1,9% registrado en junio.

El Gobierno busca dejar atrás el repunte del nivel general de precios registrado durante julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1%. Según las autoridades, buena parte de ese incremento estuvo asociado a factores transitorios y estacionales, entre ellos el movimiento de precios vinculado con las vacaciones de invierno.

En ese contexto, Bausili se mostró optimista respecto de la evolución de los precios durante agosto. Durante el FIEL Premium Meeting, realizado este miércoles de manera virtual, el titular del Banco Central sostuvo que las mediciones de alta frecuencia permiten proyectar una inflación menor a la de los últimos meses.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Foto: Reuters
El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Foto: Reuters.

“Seguimos viendo una reducción de la inflación”, afirmó Bausili, quien señaló que los relevamientos privados sobre las primeras semanas de agosto son auspiciosos. Según su evaluación, el dato mensual podría ser inferior al 2,1% de julio y también quedar por debajo del 1,9% registrado en junio.

Contenido Recomendado

Santiago Bausili negó que los créditos en dólares para empresas puedan provocar una crisis como la de 2001

Santiago Bausili negó que los créditos en dólares para empresas puedan provocar una crisis como la de 2001

El Banco Central habilitó créditos en dólares para las empresas:cuáles son los límites y condiciones fijados

El Banco Central habilitó créditos en dólares para las empresas: cuáles son los límites y condiciones fijados

Qué muestran las mediciones privadas de agosto

Las estimaciones de las consultoras privadas muestran una tendencia similar, aunque con diferencias según los rubros analizados. Analytica, LCG y EconViews detectaron movimientos dispares en alimentos y bebidas, pero sus proyecciones generales ubican la inflación de agosto entre 1,8% y 1,9%.

Analytica registró un aumento de 0,8% en alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes, mientras que la variación acumulada de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,8%. Entre los principales incrementos aparecieron las verduras, con una suba de 5,4%, y los pescados y mariscos, con un avance de 3%.

En cambio, las carnes y sus derivados aumentaron 0,7%, mientras que las frutas tuvieron una suba de apenas 0,3%. Para el nivel general, la consultora proyectó una inflación del 1,8% en agosto, lo que implicaría una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto del registro de julio.

Por su parte, LCG relevó una caída de 0,3% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de agosto. El descenso permitió compensar parte del incremento registrado durante los siete días anteriores. El promedio de las últimas cuatro semanas quedó en 2,2%, también 0,3 puntos por debajo de la medición previa.

Entre los factores que explicaron la baja, la consultora destacó el comportamiento de las carnes, cuyos precios retrocedieron 1% después de haber aumentado durante la semana anterior. Las bebidas también mostraron una reducción, en este caso de 1,6%.

EconViews, en tanto, relevó el comportamiento de los precios en supermercados del Gran Buenos Aires. Durante la segunda semana de agosto, la canasta de alimentos y bebidas registró un aumento de 0,1%. Las verduras encabezaron las subas, con 0,8%, mientras que las carnes bajaron 0,3%.

El promedio de las últimas cuatro semanas para esa canasta se ubicó en 2,2%. Con esos datos, EconViews proyectó una inflación general de 1,9% para agosto.

El dato mayorista y las expectativas del Gobierno

El escenario de moderación también quedó reflejado en el índice de precios mayoristas. El Indec informó que los precios mayoristas aumentaron 0,8% durante julio, un dato que fue destacado por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, ese indicador no representa directamente la evolución del costo de vida, ya que mide los precios a los que productores e importadores venden sus productos en el mercado interno y no contempla los servicios.

Bausili también remarcó que las presiones inflacionarias observadas durante el primer trimestre fueron temporales y perdieron fuerza durante el segundo trimestre. En ese sentido, destacó que los registros de abril, mayo y junio mostraron una reducción marcada frente al período comprendido entre octubre y marzo.

Inflación, supermercado, consumo, NA
La inflación en el segundo semestre del año. Foto: NA.

Las expectativas del mercado también apuntan a una desaceleración. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación de agosto en una media de 1,8%.

De confirmarse las proyecciones privadas y oficiales, agosto marcaría una nueva desaceleración y rompería nuevamente el piso del 2% mensual. Para el Gobierno, ese resultado sería relevante luego del repunte de julio y permitiría sostener la expectativa de una inflación anual cercana al 30% en 2026.

Aunque todavía falta conocer el dato oficial, los primeros relevamientos muestran que la dinámica de los precios podría volver a moderarse durante el octavo mes del año.

Banco CentralSantiago BausiliDólarEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad:cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

    Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

  2. Oficial y confirmado:una reconocida cadena de supermercados cerró más de 100 locales

    Oficial y confirmado: una reconocida cadena de supermercados cerró más de 100 locales

  3. Burgermanía 2026:tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

    Burgermanía 2026: tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

  4. Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

    Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

  5. ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

    ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Inflación, créditos en dólares e inversión:Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Inflación, créditos en dólares e inversión: Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Por qué el Gobierno tomó la decisión de postergar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación

Espert presentó un descargo de 141 páginas en la causa por lavado de dinero que lo vincula con Fred Machado:“No pido que me crean, solo que me lean”

Nuevo esquema de subsidios:el pacto del Gobierno con las provincias para aprobar Zonas Frías en el Senado

Economía

Inflación:el presidente del Banco Central estimó una desaceleración en agosto y espera un dato menor al 1,9%

Inflación: el presidente del Banco Central estimó una desaceleración en agosto y espera un dato menor al 1,9%

Inflación, créditos en dólares e inversión:Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Burgermanía 2026:tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

Rever Pass, otra marca en crisis:entró en concurso preventivo con más de $7.000 millones de deuda

Internacionales

Volodimir Zelenski despidió a la subdirectora de su oficina luego de una operación anticorrupción

Volodimir Zelenski despidió a la subdirectora de su oficina luego de una operación anticorrupción

Estados Unidos en alerta:su Ejército reconoció que no está preparado para evitar un ataque masivo de drones en su territorio

Estados Unidos vs. Brasil:PIX y la guerra de los QR

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, exigió una investigación “exhaustiva” por el presunto ataque de Fernando Cerimedo a Nadia Beller