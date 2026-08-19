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Inflación, créditos en dólares e inversión: Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

El presidente encabezará el cierre de la 23° edición del Council de las Américas en el Alvear Palace Hotel, en un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei
Javier Milei Foto: Prensa
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Javier Milei encabezará el cierre de la nueva edición del Council de las Américas ante los ejecutivos más influyentes del país y la región con un mensaje centrado en la recuperación económica y la estabilidad monetaria. Acompañado por Luis Caputo y Diego Santilli, el jefe de Estado expondrá ante el empresariado los pilares del esquema fiscal y las oportunidades de inversión que abren las reformas en sectores estratégicos.

El cónclave empresarial cuenta con una apertura a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La agenda económica suma la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo un encuentro previo con Susan Segal, titular de la Americas Society/Council of the Americas, para repasar la agenda de reformas y atracción de inversiones.

Javier Milei habló ante el Council of the Americas. Foto: Prensa Presidencia
Javier Milei habló ante el Council of the Americas. Foto: Prensa Presidencia

La actividad incluye paneles sectoriales centrados en áreas estratégicas:

  • Eje Minero: bajo la premisa del desarrollo del cobre y el oro, exponen los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).
  • Eje Energético: análisis de la cuenca hidrocarburífera con las disertaciones de Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), junto a referentes del sector privado como Hugo Eurnekian (CGC) y Rodolfo Freyre (Southern Energy LNG).
  • Transformación Pública y Cancillería: exposiciones a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del canciller Pablo Quirno.

La participación presidencial se llevará a cabo en simultáneo con la implementación de la normativa del Banco Central que flexibilizó el acceso a créditos en moneda extranjera para personas jurídicas fuera del circuito exportador, estableciendo la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial.

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Además, la exposición ante el círculo rojo sucede tras la difusión del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) correspondiente a julio, que registró una variación del 0,8%. Tras la publicación de los datos oficiales, el propio Milei celebró la desaceleración del indicador al señalar que “y al final julio empezó con cero”, argumento que utilizará ante los ejecutivos para respaldar el proceso de estabilización cambiaria y monetaria.

Adrián Ravier defendió el rumbo económico del Gobierno: “Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar”

El Gobierno volvió a dejar en claro que mantendrá de forma taxativa su programa de ajuste sobre el sector público para consolidar, según su óptica, la libertad de mercado. Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que “mientras el presidente sea Javier Milei la motosierra va a continuar porque entendemos que es la manera de achicar el tamaño del Estado para que se pueda achicar el tamaño del mercado, para que los privados puedan disponer de más dinero”.

El funcionario brindó una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este martes 18 de agosto y resaltó el cambio de paradigma internacional que representa la política fiscal impulsada por la Casa Rosada frente a las recetas tradicionales de los organismos financieros. Sobre este punto, enfatizó que “esto es interesante incluso para el FMI, durante mucho tiempo asesoró a muchos países que a la hora de lograr el equilibrio fiscal aumenten impuestos y nunca bajen el gasto público”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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