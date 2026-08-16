¿Lluvia o sol en el feriado?: cómo estará el clima en Buenos Aires este lunes 17 de agosto

Cómo va a estar el clima en Buenos Aires este feriado. Foto: NA

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín llega con una pregunta clave para quienes quieren organizar salidas, paseos o descanso fuera de casa: ¿habrá lluvia o acompañará el sol? Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para Buenos Aires será determinante para definir si el clima permitirá disfrutar de planes al aire libre durante este lunes 17 de agosto.

En medio de días marcados por la nubosidad, el frío y algunas señales de inestabilidad, la atención estará puesta en cómo evolucionará el tiempo durante la jornada feriada. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permitirá saber si conviene preparar abrigo, paraguas o si el clima dará una tregua para aprovechar el día con actividades al aire libre en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Cómo estará el clima en Buenos Aires este lunes 17 de agosto

El lunes 17 de agosto tendrá un clima fresco, gris y ventoso en Buenos Aires. La temperatura irá de 10 °C de mínima a 14 °C de máxima, con cielo mayormente nublado y apenas 10% de chances de lluvias durante la jornada.

Aunque no se espera un día pasado por agua, el dato clave serán las ráfagas de hasta 50 km/h, que pueden hacer que la sensación térmica sea más baja. Será un feriado con poco sol, ambiente frío y condiciones algo incómodas para estar mucho tiempo al aire libre.

Abrigo, paraguas o lentes de sol: qué ponerse este lunes feriado

Para este lunes, el elemento más importante será el abrigo. Con una mínima de 10 °C, máxima de 14 °C y viento fuerte, conviene vestirse en capas, usar campera y sumar bufanda o cuello si se va a estar al aire libre varias horas.

¿Se pueden hacer actividades al aire libre este feriado?. Foto: NA

El paraguas no parece indispensable por el bajo porcentaje de lluvia, aunque puede servir llevar uno compacto por precaución. En cambio, los lentes de sol no serán protagonistas: el cielo estará mayormente nublado y habrá poca presencia de sol durante el feriado.

El momento del día más favorable para hacer planes al aire libre

El mejor momento para hacer planes al aire libre sería durante las horas centrales del día, cuando la temperatura se acerque a la máxima de 14 °C y haya menor impacto del frío matinal. Aun así, el cielo seguirá mayormente nublado.

La baja probabilidad de lluvia juega a favor, pero las ráfagas pueden complicar actividades en plazas, parques o zonas abiertas. Por eso, si hay planes al aire libre, conviene elegir lugares resguardados del viento y evitar horarios de la mañana temprano o la noche.

Después del lunes 17: ¿vuelve la inestabilidad o mejora el tiempo?

Después del feriado, el martes será el día más complicado de la semana: se esperan lluvias por la mañana, mal tiempo durante el resto del día y ráfagas de hasta 59 km/h hacia la tarde. La temperatura bajará, con mínima de 8 °C y máxima de 12 °C.

Desde el miércoles, el clima tenderá a estabilizarse, aunque seguirá fresco. El miércoles estará parcialmente nublado, el jueves volverá la nubosidad con baja chance de lluvia y el viernes cerrará con cielo parcialmente nublado, mínimas de 8 °C y máximas cercanas a 14 °C.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires esta semana