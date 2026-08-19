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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.6 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -3° para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 18 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo cubierto
Viento
Suroeste 17 - 55 km/h
Lluvia
90% 0.3 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:44
Puesta del sol18:29
Horas de luz9h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:44 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 9h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 64 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 11 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 12 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 11 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 9 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 8 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 7 - 26 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 7 - 25 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 8 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 17 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 18 - 53 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 19 - 52 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 18 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 18 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -1° -1° Oeste 12 - 49 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 -2° -2° Oeste 12 - 39 km/h 60% 0.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Suroeste 16 - 47 km/h 90% 0.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 17 - 55 km/h 90% 0.3 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 Suroeste 17 - 59 km/h 90% 0.9 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Suroeste 17 - 64 km/h 80% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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