El clima en Chubut comenzará el día con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima será de 7.3°C mientras que la humedad rondará el 47%. Los vientos se mantendrán relativamente moderados durante la mañana, con una velocidad media de 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, las condiciones permanecerán similares, con una temperatura máxima alcanzando los 14.7°C. Se espera que los vientos se intensifiquen un poco, alcanzando una velocidad media máxima de 31 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nuboso con una alta probabilidad de humedad del 79%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Es recomendable llevar un abrigo ligero debido a las bajas temperaturas y los vientos moderados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, no está de más estar prevenido.