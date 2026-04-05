Clima para la mañana y tarde en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana, el día iniciará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 8.6°C. No se esperan precipitaciones, por lo que el día será perfecto para salir a disfrutar al aire libre. La clima se mantendrá agradable con vientos moderados, por lo que no se sentirán temperaturas extremas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde y noche, las temperaturas llegarán a un máximo de 16°C, con una humedad del 62%. El clima seguirá siendo parcialmente nuboso, generando una atmósfera fresca. El viento alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, proporcionando una ligera brisa en la ciudad. No se prevé lluvia, por lo que las actividades al aire libre pueden continuar sin problemas.