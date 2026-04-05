En las primeras horas del día en La Rioja, el clima se presentará con condiciones de débil nubosidad. Las temperaturas fluctuarán entre los 6°C y una máxima de 21.1°C, permitiendo disfrutar de un ambiente templado. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá alrededor de 22 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. La humedad será considerable, alcanzando un máximo del 70%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 15°C. El viento podría llegar a una velocidad máxima de 21 km/h, creando ráfagas ocasionales. Es importante considerar que la humedad nocturna permanecerá alta, cerca del 70%, lo que podría generar una sensación más fresca.