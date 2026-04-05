Hoy en Río Negro, se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a los 6.8°C, presentando un ambiente fresco. No se espera lluvia durante la mañana, lo cual favorecerá las actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de 17.1°C. A pesar de la leve nubosidad, el día promete ser mayormente estable con viento moderado que alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, lo cual puede hacer sentir el ambiente un poco más fresco de lo previsto. Durante la noche, el cielo continuará apenas nublado, ofreciendo condiciones óptimas para disfrutar de actividades bajo techo.