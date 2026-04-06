Frío en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La primera semana hábil de abril llegó con fuertes lluvias y tormentas en distintos puntos de la Argentina. Este lunes 6 de abril comenzó con precipitaciones que se extenderán durante varios días y provocarán un marcado descenso en la temperatura, que estará cerca de los 10 grados.

Según el pronóstico del tiempo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima promedio no superará los 28 °C, mientras que las máximas para esta semanas tendrán como tope los 25 °C, un clima claramente otoñal.

Frío polar y lluvias en Buenos Aires Foto: NA

Cuál será el día más frío de la semana

El SMN indicó que para el viernes 10 de abril se espera una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C. Además, el día estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA, según el SMN

Martes 7 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 69 km/h.

Miércoles 8 de abril : 17 °C de mínima y 22 °C de máxima. Cielo nublado todo el día y 10% de probabilidades de lluvia.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias.

Viernes 10 de abril: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: