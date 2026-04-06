Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Como era de esperarse, la semana después del finde largo por Semana Santa comenzó con una jornada de lluvias y tormentas en el AMBA y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuarán durante este lunes 6 y el martes 7, con probabilidad alta en distintos momentos de ambas jornadas y ráfagas de viento de variada intensidad.

La mejora comenzaría a partir del miércoles 8, cuando las chances de lluvia descienden considerablemente y el cielo se mantendría mayormente nublado, pero sin precipitaciones relevantes. Desde entonces, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse y el resto de la semana transcurriría con tiempo más estable y temperaturas templadas.

Clima en CABA. Foto: SMN

Por qué hay tanta humedad en Buenos Aires y alrededores

Este escenario se debe a una transición meteorológica: después de un fin de semana marcado por lluvias y tormentas, la masa de aire quedó saturada de humedad, a la cual se le sumó la ola de calor.

Qué es el punto de rocío y cómo afecta al AMBA

El punto de rocío es la temperatura a la que el aire debe enfriarse (a presión constante) para alcanzar una humedad relativa (HR) del 100%. En este punto, el aire no puede contener más agua en estado gaseoso.

En tanto, si el aire se enfría todavía más, el vapor de agua tendría que salir de la atmósfera en estado líquido, generando niebla y/o precipitación. Cabe señalar que cuanto más alto sea el punto de rocío, mayor será la cantidad de humedad en el aire.

Cómo lidiar con la humedad Foto: Foto generada con IA

En las últimas horas, se registraron marcas que superan los 24 °C de punto de rocío. Para contextualizar, en climas templados, un valor de 15 °C es considerado confortable.

En ese contexto, los niveles sufridos esta jornada sitúan a la Argentina en una categoría de humedad extrema, donde la evaporación del sudor en el cuerpo humano se ve dificultada, aumentando la sensación de sofocamiento.

Cómo sigue el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El martes 7 continuará con tiempo inestable, lluvias aisladas y chaparrones en distintos momentos de la jornada, con una temperatura mínima de 18°C y máxima de 21°C. También se prevén ráfagas intensas, especialmente hacia la noche, cuando podrían llegar hasta 69 km/h.

Para el miércoles 8, el pronóstico muestra una mejora: el cielo permanecerá mayormente nublado, pero con probabilidad muy baja de precipitaciones, entre 0% y 10%. La temperatura irá de 17°C a 22°C y el viento será más moderado.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El jueves 9 se espera una jornada estable, con nubosidad variable, sin lluvias y temperaturas entre 14°C y 23°C.

El viernes 10 continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, mínima de 13°C y máxima de 23°C, sin precipitaciones previstas.

El sábado 11 mantendrá condiciones similares, con algo de nubosidad, temperaturas entre 16°C y 24°C y ambiente estable.

Finalmente, el domingo 12 cerrará la semana con cielo parcialmente nublado, una mínima de 18°C y máxima de 25°C, sin lluvias en el horizonte.