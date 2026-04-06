Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026
Clima en Tucumán
Pronóstico del tiempo para Tucumán por la mañana
Hoy en Tucumán, la clima estará caracterizada por un día parcialmente nuboso. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 8.5°C y los 22.4°C. El viento soplará desde el noreste con una velocidad media de hasta 7 km/h, aportando una sensación fresca al amanecer.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En la tarde, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, con una probabilidad muy baja de precipitaciones, cercana al 0%. La humedad relativa rondará el 41%. Hacia la noche, las temperaturas se mantendrán templadas, favoreciendo una velada agradable para actividades al aire libre. El viento incrementará ligeramente su intensidad, alcanzando hasta 11 km/h.
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La humedad y las condiciones de viento son adecuadas para quienes practican deportes al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios repentinos en el clima.
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