Pronóstico del tiempo para Tucumán por la mañana

Hoy en Tucumán, la clima estará caracterizada por un día parcialmente nuboso. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 8.5°C y los 22.4°C. El viento soplará desde el noreste con una velocidad media de hasta 7 km/h, aportando una sensación fresca al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, con una probabilidad muy baja de precipitaciones, cercana al 0%. La humedad relativa rondará el 41%. Hacia la noche, las temperaturas se mantendrán templadas, favoreciendo una velada agradable para actividades al aire libre. El viento incrementará ligeramente su intensidad, alcanzando hasta 11 km/h.

La humedad y las condiciones de viento son adecuadas para quienes practican deportes al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios repentinos en el clima.

Recomendación