Tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Las lluvias no dan tregua y para este martes 7 de abril el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un panorama dividido en distintas regiones del país, con advertencias principalmente por vientos intensos y tormentas en sectores del este y noreste de Argentina.

Las áreas marcadas en alerta amarilla, que representan un nivel de alerta más importante, abarcan parte del litoral, el noreste argentino y sectores del este de la provincia de Buenos Aires. En estas zonas se prevén tormentas localmente fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y precipitaciones intensas en períodos cortos.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN

En tanto, gran parte del centro, oeste y sur del país aparece en verde, lo que indica condiciones meteorológicas con menor intensidad, aunque bajo vigilancia por circulación de viento y posibles cambios en el tiempo.

De acuerdo con este escenario, la mayor inestabilidad se concentrará en el este del territorio nacional, mientras que en el resto del país predominarán condiciones más estables, aunque con presencia de viento en distintas provincias.

Ciclogénesis en el AMBA: qué es y hasta cuándo se extiende el fenómeno que desata lluvias torrenciales y ráfagas intensas

Un fenómeno de ciclogénesis afecta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad y Provincia, que se extiende también hasta este martes 7 de abril.

Según el SMN, las zonas afectadas tendrán tormentas localmente fuertes, mientras que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. A su vez, no se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Según indican los meteorólogos, este fenómeno comenzó a gestarse el domingo de Pascuas y se desató con intensidad este lunes, con las lluvias que se desarrollaron durante toda la jornada.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima

Martes 7 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 69 km/h.

Miércoles 8 de abril : 16 °C de mínima y 22 °C de máxima. Cielo nublado todo el día. Se esperan lluvias aisladas durante la jornada.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. El cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias.

Viernes 10 de abril: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: