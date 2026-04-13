Cambió el pronóstico del tiempo y se adelantan las lluvias:

Lluvia Foto: Foto generada con IA

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el regreso de las lluvias antes de lo previsto.

Cuándo llueve en el AMBA, según el pronóstico

Según el SMN, las precipitaciones podrían comenzar el martes 14 de abril por la noche y se extenderían durante toda la jornada del miércoles, en un escenario de inestabilidad que afectará tanto la Ciudad como al Conurbano bonaerense.

A pesar del retorno de las lluvias, las temperaturas se mantendrán bastante elevadas para la época: se esperan mínimas cercanas a los 17 grados y máximas que rondarán los 25 °C, lo que configura un ambiente templado y húmedo.

Lluvias Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este comportamiento térmico se da en un contexto otoñal atípico, con registros que continúan por encima de los valores habituales para abril.

Pronóstico extendido: estará clima esta semana

Lunes 13 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 24 °C. Cielo nublado durante todo el día y vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Martes 14 de abril : temperatura mínima de 18 grados y máxima de 24 °C. Se esperan chaparrones durante la noche, mientras que el viento soplará hasta los 22 km/h.

Miércoles 15 de abril : 20 °C de mínima y 23 °C de máxima. Lluvias durante todo el día y vientos fuertes de hasta 31 km/h.

Jueves 16 de abril : mínima de 19 °C y máxima de 24 °C. Cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. El viento soplará hasta los 22 km/h.

Viernes 17 de abril: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h.

De esta manera, tras varios días de relativa estabilidad, el clima volverá a mostrar condiciones variables en el AMBA, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: