Hoy el clima en Buenos Aires presentará algunas variaciones interesantes. Durante la mañana, se pronostica un cielo mayormente despejado con intervalos de nubes, y temperaturas que alcanzarán los 6.8°C. La humedad se mantendrá en torno al 55%, lo que favorecerá una sensación térmica agradable. El viento soplará del norte a una velocidad moderada, cercana a los 10 km/h, proporcionando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, la temperatura aumentará hasta llegar a un máximo de 15.7°C, mientras que por la noche, el mercurio descenderá ligeramente, quedando en torno a los 5.6°C. Se prevé que la nubosidad sea variable, con momentos de mayor cobertura. Los vientos mantendrán su dirección pero aumentarán levemente su intensidad, llegando hasta 21 km/h en las ráfagas más fuertes. Estas condiciones son típicas del otoño porteño, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre.