Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de abril de 2026
Clima diario
Hoy el clima en Buenos Aires presentará algunas variaciones interesantes. Durante la mañana, se pronostica un cielo mayormente despejado con intervalos de nubes, y temperaturas que alcanzarán los 6.8°C. La humedad se mantendrá en torno al 55%, lo que favorecerá una sensación térmica agradable. El viento soplará del norte a una velocidad moderada, cercana a los 10 km/h, proporcionando un ambiente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, la temperatura aumentará hasta llegar a un máximo de 15.7°C, mientras que por la noche, el mercurio descenderá ligeramente, quedando en torno a los 5.6°C. Se prevé que la nubosidad sea variable, con momentos de mayor cobertura. Los vientos mantendrán su dirección pero aumentarán levemente su intensidad, llegando hasta 21 km/h en las ráfagas más fuertes. Estas condiciones son típicas del otoño porteño, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre.