Hoy en Catamarca, se anticipa que el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos a lo largo del día. Con temperaturas que se desplazarán de un mínimo de 6.4°C hacia un máximo de 23.7°C, será esencial planificar de acuerdo con las condiciones variables que se esperan.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el clima permanecerá similar con vientos alcanzando una velocidad máxima de hasta 33 km/h, lo que puede hacer que las temperaturas se perciban más frescas. Asimismo, la humedad se proyecta que esté alrededor del 65%, lo cual podría intensificar la sensación térmica, especialmente en las horas más frías del día. No se prevén precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse interrumpidas.