lunes, 13 de abril de 2026, 06:01

Pronóstico matutino

El clima en Chaco durante la mañana de hoy se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 8.6°C. La humedad será notable, alcanzando un nivel máximo de 92%. Los vientos se mantendrán a una velocidad de 9 km/h, lo que proporcionará cierta frescura a lo largo de las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

Durante la tarde y hacia la noche, el clima seguirá con condiciones similares, con una máxima que llegará hasta los 19.3°C. Los vientos aumentarán levemente su velocidad, alcanzando los 19 km/h. La ausencia de lluvias permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque las nubes persistirán en el cielo chaqueño.