En Corrientes, el clima de hoy por la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.2°C con un leve aumento hasta el mediodía. La probabilidad de precipitaciones es baja, garantizando una jornada principalmente seca. Además, el viento soplará del suroeste con una intensidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las condiciones continuarán de manera similar. Se prevé un incremento en las temperaturas máximas alcanzando unos 18.8°C. El cielo mantendrá su estado parcialmente nuboso con escasas posibilidades de lluvias. El nivel de humedad, sin embargo, aumentará rozando el 94%, haciendo el ambiente algo más húmedo. El viento persistirá del suroeste con un máximo de 9 km/h, manteniendo una brisa constante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de abril de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Corrientes está previsto a las 07:42 hs, mientras que el atardecer sucederá a las 18:08 hs, ofreciendo una clara noche para disfrutar de las estrellas, siempre y cuando las condiciones nubosas lo permitan.