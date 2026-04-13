Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de abril de 2026
Clima Actual
En Corrientes, el clima de hoy por la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.2°C con un leve aumento hasta el mediodía. La probabilidad de precipitaciones es baja, garantizando una jornada principalmente seca. Además, el viento soplará del suroeste con una intensidad máxima de 9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
En la tarde y noche, las condiciones continuarán de manera similar. Se prevé un incremento en las temperaturas máximas alcanzando unos 18.8°C. El cielo mantendrá su estado parcialmente nuboso con escasas posibilidades de lluvias. El nivel de humedad, sin embargo, aumentará rozando el 94%, haciendo el ambiente algo más húmedo. El viento persistirá del suroeste con un máximo de 9 km/h, manteniendo una brisa constante.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de abril de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Corrientes está previsto a las 07:42 hs, mientras que el atardecer sucederá a las 18:08 hs, ofreciendo una clara noche para disfrutar de las estrellas, siempre y cuando las condiciones nubosas lo permitan.