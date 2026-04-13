Comenzamos la jornada en Jujuy con una mañana bajo un cielo parcialmente nublado, y las temperaturas hacia el inicio del día rondarán los 4.2°C. La probabilidad de lluvia es baja, así que puedes planear tus actividades al aire libre con tranquilidad. El viento estará soplando con una velocidad máxima de 10 km/h, así que ten preparado un abrigo por si sientes un poco de frío en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya en la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de aproximadamente 18.4°C. Aunque no se esperan lluvias, el cielo se mantendrá mayormente despejado. La humedad relativa se ubicará alrededor del 85%, lo cual es típico en esta época del año. El viento continuará con una velocidad similar al de la mañana, sin traer mayores sorpresas.

Finalizando el día, la caída del sol se producirá a las 18:41, pintando el cielo con sus últimos rayos del día. Así que, si eres amante de las puestas de sol, prepara tu cámara para captar ese momento mágico.