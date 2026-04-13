En La Rioja, el día comienza con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 6°C. Durante la mañana, las condiciones climáticas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no hay prevista precipitación y los vientos serán suaves, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde, el clima se mantendrá relativamente tranquilo. Las temperaturas máximas ascenderán a 21°C, con vientos que seguirán en velocidades de 10 km/h. La humedad ronda el 40%, lo que hará el aire más seco. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nuboso, sin pronóstico de lluvias. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre aprovechando las condiciones climáticas estables.