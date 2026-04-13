Clima en Mendoza para la mañana

En Mendoza, el día comenzará con un nivel parcial de nubes, lo que permitirá ver algunos claros en el cielo. Las temperaturas mínimas estarán marcadas alrededor de los 6.6°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero al salir de casa. El viento soplará con una velocidad aproximada de 11 km/h, aportando una sensación térmica más baja. La tasa de humedad se prevé que mantenga una constante en torno al 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo agradables pero un poco más frescas debido a la llegada de vientos de hasta 13 km/h. El termómetro alcanzará una máxima de 17.5°C. Con la puesta del sol, las temperaturas descenderán nuevamente, acercándose a los valores matutinos. Se espera que la situación se mantenga sin precipitaciones, proporcionando una noche despejada ideal para actividades al aire libre.