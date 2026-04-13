Hoy en Río Negro, el clima se presentará con un cielo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas mínimas en torno a los 6.8°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se espera lluvia en el comienzo del día. Los vientos tendrán un promedio de velocidad de 22 km/h, lo que puede aportar una sensación ligeramente fresca durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, alcanzando temperaturas máximas de hasta 17.1°C. A lo largo del día, se registrará una humedad que oscilará alrededor del 82%. Aunque las lluvias permanecen ausentes, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, ofreciendo una sensación de frescura en el aire.

Para quienes disfrutan de la observación astronómica, el amanecer está programado para las 08:33 y el atardecer a las 17:51, lo que permite algunas horas para observar los astros en el cielo despejado de la región.