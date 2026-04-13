Para la clima de la mañana en Salta, tendremos un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C y una humedad del 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. Los vientos estarán soplando desde el este con una velocidad máxima de 6 km/h, creando una brisa suave en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 21.2°C, haciéndolo un poco más cálido comparado con la mañana. La humedad se mantendrá relativamente alta, por lo que se recomienda vestir de forma ligera pero adecuada. A medida que avance la noche, la nubosidad puede disminuir ligeramente, pero la temperatura seguirá siendo agradable.

En general, el clima será bastante predecible, sin lluvias en el pronóstico, lo que brinda una oportunidad para disfrutar de las actividades al aire libre. Sin embargo, es siempre buen consejo llevar una chaqueta ligera por si acaso.