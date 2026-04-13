Durante la mañana, el clima en San Juan presentará condiciones de cielos parcialmente nubosos, sin presencia de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila en términos meteorológicos. Las temperaturas se sentirán frescas, con un mínimo esperado de 9.2°C. Si deseas salir, recuerda que puedes consultar el clima para prepararte mejor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el tiempo en San Juan continuará siendo agradable y sin sorpresas significativas. Las condiciones permanecerán sin precipitaciones y con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.4°C. Será una buena ocasión para actividades al aire libre, ya que los vientos serán moderados, alcanzando apenas los 11 km/h. El porcentaje de humedad será del 61%, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable.