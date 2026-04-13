Pronóstico del tiempo para la mañana en San Luis

Durante la mañana de este lunes, San Luis experimentará un clima clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, con vientos moderados desde el sur, con una velocidad media de 22 km/h. La humedad será del 42%, proporcionando un ambiente fresco en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 17.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, sin previsión de precipitaciones. En la noche, las condiciones climáticas seguirán estables, manteniendo las temperaturas más bajas. La humedad se mantendrá alrededor del 42%, haciendo que sea un día cómodo en cuanto a las condiciones del aire.

Se sugiere a los residentes de San Luis que tomen las precauciones necesarias mientras disfrutan de las condiciones agradables de hoy, como llevar una chaqueta ligera para is sobrellevar los cambios de temperatura durante el día y la noche eficientemente.