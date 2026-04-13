Esta mañana en Santa Cruz, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima en torno a los 3.4°C. Se prevé que la temperatura máxima alcance alrededor de 7.3°C a lo largo del día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, asegurando una sensación de frescura en el ambiente. Para más detalles sobre el clima, sigue revisando nuestro reporte actualizado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el clima en Santa Cruz continuará en la misma tónica, con cielos que seguirán luciendo parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas y máximas se mantendrán estables, prometiendo una jornada agradable sin cambios bruscos. Los vientos persistirán con una velocidad media de 22 km/h, lo cual es típico para esta época del año.

Se recomienda tener a mano un abrigo liviano, dado que las temperaturas podrían descender ligeramente con el viento en horas de la noche.