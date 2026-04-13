Hoy, Santa Fe se prepara para una jornada climática interesante. Desde temprano, la ciudad experimentará un cielo parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de una temperatura matutina que oscilará entre los 7.9°C y 18.5°C. Aunque no se esperan lluvias significativas, la humedad llegará hasta un 76%, y el viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h. Para aquellos que aman observar el cielo, hoy el amanecer será a las 07:59.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance la tarde, el ambiente seguirá manteniéndose parcialmente nuboso y las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C. Para las horas de la noche, se prevé que el clima continúe sin mayores cambios, manteniendo la estabilidad de la tarde. El viento, sin embargo, podría incrementarse levemente llegando a ráfagas en torno a los 21 km/h.

Como siempre, se recomienda a los ciudadanos permanecer atentos a cualquier cambio inesperado en el clima, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Mantenerse hidratados y utilizar ropa ligera es ideal en días como este, donde la humedad podría sentirse notablemente.