En Santiago del Estero, el clima de la mañana estará despejado, proporcionando una mañana agradable con una temperatura mínima de 9.5°C. No se esperan precipitaciones, lo que hace de esta mañana una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. El viento estará presente pero no será intenso, alcanzando una velocidad máxima de 16 km/h, lo cual promete una brisa fresca y revitalizante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En el transcurso de la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán despejadas, con un aumento en la temperatura máxima que llegará a los 22°C. El viento también aumentará ligeramente su intensidad, alcanzando hasta 26 km/h en ráfagas. Para la noche, se prevé que continúe sin lluvia y con cielo parcialmente nuboso, proporcionando una velada agradable y templada. La humedad se encontrará en torno al 63%, lo cual ofrece un ambiente más seco de lo habitual para esta región.