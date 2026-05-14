Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 8 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Oeste 0 - 2 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:00
Horas de luz10h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:39 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 4 - 8 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Norte 4 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 5 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sur 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 2 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sur 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Oeste 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Norte 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Norte 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.