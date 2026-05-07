Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (20 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 27 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 20 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:38
|Puesta del sol
|18:20
|Horas de luz
|10h 42m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:38 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 20 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 27 - 58 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Suroeste 19 - 49 km/h
|60% 3.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|02:00
|20°
|20°
|Norte 9 - 33 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|20°
|20°
|Suroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Suroeste 17 - 35 km/h
|80% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|05:00
|19°
|19°
|Oeste 11 - 30 km/h
|80% 9.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|06:00
|19°
|19°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|19°
|19°
|Sur 22 - 39 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Sur 26 - 48 km/h
|0%
|Nubes altas
|09:00
|18°
|18°
|Sur 27 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Suroeste 25 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Suroeste 24 - 58 km/h
|60% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 26 - 49 km/h
|70% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Suroeste 23 - 49 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Suroeste 21 - 48 km/h
|60% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|15°
|15°
|Suroeste 18 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 22 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 24 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Suroeste 19 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 23 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Suroeste 25 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 25 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 24 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 20 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Suroeste 18 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán