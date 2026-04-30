jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Fiambalá, Catamarca.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 22 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noreste 13 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 22 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:49 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 22 - 53 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 4 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noreste 5 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noreste 5 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Norte 4 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 4 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noreste 4 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Noreste 8 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Noreste 13 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Noreste 18 - 44 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Noreste 20 - 48 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Noreste 21 - 52 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Noreste 21 - 52 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Noreste 21 - 51 km/h 0% Soleado
17:00 22° 25° Noreste 22 - 50 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Noreste 21 - 51 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 18 - 49 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Noreste 16 - 44 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Noreste 15 - 41 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Noreste 13 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 12 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Noreste 11 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.