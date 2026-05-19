Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo niebla, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Niebla
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:46 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Neblina
06:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Niebla
07:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 Norte 5 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Noreste 1 - 6 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Noreste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 11° Norte 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.