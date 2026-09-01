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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo niebla, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sur 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol18:33
Horas de luz11h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:10 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 11 - 22 km/h 0% Niebla
02:00 11° 11° Sur 11 - 18 km/h 0% Niebla
03:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sur 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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