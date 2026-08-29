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Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico anticipa jornadas estables después de las lluvias, con temperaturas cercanas a los 20 grados. Cómo sigue el tiempo, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre.
Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA
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El clima en Buenos Aires mostrará una mejora progresiva durante los próximos días, con tardes templadas y temperaturas máximas cercanas a los 20 °C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana tendrá condiciones mayormente estables, cielo variable y mañanas que todavía exigirán algo de abrigo.

El repunte térmico alcanzará su punto más alto hacia el cierre de la semana, después de varias jornadas con máximas de entre 16 °C y 19 °C. El clima ofrecerá el escenario más agradable, aunque las diferencias entre las temperaturas de la mañana y la tarde seguirán siendo marcadas.

Sube la temperatura: qué día se esperan 20 °C en Buenos Aires

El viernes 4 de septiembre será el día más templado del pronóstico en Buenos Aires, con una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado y permitirá una recuperación térmica más marcada durante la tarde, después de un jueves fresco con apenas 16 °C de máxima.

El ascenso será gradual, ya que el domingo, lunes y martes tendrán máximas cercanas a los 19 °C. Aunque todavía habrá mañanas frescas, especialmente el martes con una mínima de 8 °C, el termómetro mostrará valores más agradables durante las horas centrales de cada jornada.

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El clima en Buenos Aires se presta para hacer actividades al aire libre. Foto: NA

De las mañanas frías a tardes agradables: cómo cambia el tiempo

El contraste térmico más pronunciado se registrará el martes 1° de septiembre, cuando la temperatura comenzará en 8 °C y subirá hasta los 19 °C. Esa diferencia de once grados obligará a conservar el abrigo durante la mañana, aunque la tarde ofrecerá un ambiente mucho más agradable y cielo algo nublado.

El miércoles y el jueves interrumpirán levemente la recuperación, con máximas de 18 °C y 16 °C, respectivamente. Sin embargo, no se anticipa un cambio severo del clima, sino oscilaciones propias de la transición estacional, antes del repunte que llevará la temperatura hasta los 20 °C el viernes.

Pronóstico extendido del SMN: temperaturas y estado del cielo

  • Domingo: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C con cielo de algo a ligeramente nublado.
  • Martes: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C con cielo algo nublado.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Qué día conviene aprovechar para hacer actividades al aire libre

El viernes 4 de septiembre aparece como la mejor jornada para realizar actividades al aire libre, gracias a la máxima de 20 °C, el cielo parcialmente nublado y la ausencia de precipitaciones en el pronóstico proporcionado. Las condiciones más cómodas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, cuando el termómetro alcance su punto más alto.

El domingo, lunes y martes también ofrecerán buenas oportunidades para paseos y encuentros al aire libre, con máximas de 19 °C y nubosidad variable. Sin embargo, el martes comenzará bastante más frío, mientras que el viernes presentará el equilibrio más favorable entre una mañana fresca y una tarde templada.

ClimaServicio Meteorológico NacionalPrimavera
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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