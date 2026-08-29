Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

El clima en Buenos Aires mostrará una mejora progresiva durante los próximos días, con tardes templadas y temperaturas máximas cercanas a los 20 °C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana tendrá condiciones mayormente estables, cielo variable y mañanas que todavía exigirán algo de abrigo.

El repunte térmico alcanzará su punto más alto hacia el cierre de la semana, después de varias jornadas con máximas de entre 16 °C y 19 °C. El clima ofrecerá el escenario más agradable, aunque las diferencias entre las temperaturas de la mañana y la tarde seguirán siendo marcadas.

Sube la temperatura: qué día se esperan 20 °C en Buenos Aires

El viernes 4 de septiembre será el día más templado del pronóstico en Buenos Aires, con una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado y permitirá una recuperación térmica más marcada durante la tarde, después de un jueves fresco con apenas 16 °C de máxima.

El ascenso será gradual, ya que el domingo, lunes y martes tendrán máximas cercanas a los 19 °C. Aunque todavía habrá mañanas frescas, especialmente el martes con una mínima de 8 °C, el termómetro mostrará valores más agradables durante las horas centrales de cada jornada.

El clima en Buenos Aires se presta para hacer actividades al aire libre. Foto: NA

De las mañanas frías a tardes agradables: cómo cambia el tiempo

El contraste térmico más pronunciado se registrará el martes 1° de septiembre, cuando la temperatura comenzará en 8 °C y subirá hasta los 19 °C. Esa diferencia de once grados obligará a conservar el abrigo durante la mañana, aunque la tarde ofrecerá un ambiente mucho más agradable y cielo algo nublado.

El miércoles y el jueves interrumpirán levemente la recuperación, con máximas de 18 °C y 16 °C, respectivamente. Sin embargo, no se anticipa un cambio severo del clima, sino oscilaciones propias de la transición estacional, antes del repunte que llevará la temperatura hasta los 20 °C el viernes.

Pronóstico extendido del SMN: temperaturas y estado del cielo

Domingo: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C con cielo de algo a ligeramente nublado.

Martes: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C con cielo algo nublado.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará mayormente nublado.

Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Qué día conviene aprovechar para hacer actividades al aire libre

El viernes 4 de septiembre aparece como la mejor jornada para realizar actividades al aire libre, gracias a la máxima de 20 °C, el cielo parcialmente nublado y la ausencia de precipitaciones en el pronóstico proporcionado. Las condiciones más cómodas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, cuando el termómetro alcance su punto más alto.

El domingo, lunes y martes también ofrecerán buenas oportunidades para paseos y encuentros al aire libre, con máximas de 19 °C y nubosidad variable. Sin embargo, el martes comenzará bastante más frío, mientras que el viernes presentará el equilibrio más favorable entre una mañana fresca y una tarde templada.