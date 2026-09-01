comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -6° y una máxima de 4°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -6° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Noroeste 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noroeste 9 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 7 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -6° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -6°
Sensación Térmica: -8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -6° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:14 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -5° -5° Norte 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -5° -5° Norte 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -5° -5° Norte 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -5° -5° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -5° -5° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -4° -4° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -3° -3° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -1° -1° Norte 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noroeste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noroeste 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires:qué día se espera frío extremo con 5 grados

    Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires: qué día se espera frío extremo con 5 grados

  2. Alerta por el Súper El Niño:qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

    Alerta por el Súper El Niño: qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

  3. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Alerta climática por El Niño:cuándo podría haber lluvias fuertes en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

    Alerta climática por El Niño: cuándo podría haber lluvias fuertes en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina

Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

Javier Milei se prepara para una intensa agenda de actividades en septiembre:gira por Chile, cumbres económicas y G20

Economía

Volver al Trabajo:qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

Volver al Trabajo: qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

Oportunidad laboral en Mendoza:un hotel céntrico busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20:abordaron “la agenda económica de la Argentina”

ARCA amplía el uso de facturas electrónicas:quiénes deberán emitir comprobantes desde noviembre de 2026

Internacionales

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Soberanía de las Islas Malvinas: Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Imágenes devastadoras:Devighat, el pueblo que quedó sepultado bajo el barro tras la trágica riada en Nepal

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20:abordaron “la agenda económica de la Argentina”

Crece la tensión:Israel acordó vender armas a Grecia en medio de la disputa con Turquía