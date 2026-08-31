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Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires: qué día se espera frío extremo con 5 grados

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que el ingreso de aire frío modificará el panorama en el AMBA. Además, se esperan algunas tormentas. Cómo sigue el tiempo, día por día.

Nicolás Varela
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El clima en Buenos Aires se prepara para un cambio rotundo, con un marcado descenso de las temperaturas que dejará atrás las tardes templadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire frío modificará el panorama en el AMBA, aunque el momento más intenso todavía guarda una incógnita.

Las mínimas bajarán progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a los 5 grados, mientras las máximas mostrarán una recuperación limitada. El frío extremo volverá a dominar las mañanas en Buenos Aires, pero habrá que observar el pronóstico completo para conocer qué día llegará el punto más crudo de este cambio climático.

Del calor de 21 °C al frío intenso: cómo cambia el clima en Buenos Aires

El cambio comenzará después del miércoles 2 de septiembre, la jornada más templada del pronóstico, con una máxima de 21 °C. El jueves todavía alcanzará los 20 °C, pero la llegada de tormentas aisladas durante la madrugada marcará el inicio de una transición hacia condiciones más frías, nubladas y típicamente invernales.

Desde el viernes, las temperaturas bajarán de manera progresiva: la máxima caerá a 17 °C, el sábado no superará los 15 °C y el domingo apenas llegará a 13 °C. La nubosidad persistente limitará el calentamiento durante las tardes y reforzará la sensación de frío durante el fin de semana.

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Cuándo llegan los 5 °C a Buenos Aires

El momento más frío del período llegará el domingo 6 de septiembre, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 5 °C en Buenos Aires. La jornada comenzará con un ambiente muy frío y tendrá una máxima de apenas 13 °C, bajo un cielo mayormente nublado que impedirá una recuperación térmica importante.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Antes de ese punto, el descenso ya se notará durante el viernes y el sábado, con mínimas de 9 °C y 8 °C, respectivamente. El domingo concentrará el registro más bajo y mostrará el cambio completo del escenario, luego de las tardes cercanas a los 20 °C previstas para mitad de semana.

Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires

Las tormentas regresarán a Buenos Aires durante la madrugada del jueves, después de un miércoles con cielo mayormente nublado y apenas un 10% de probabilidad de lluvia durante la noche. Para las primeras horas del jueves se esperan tormentas aisladas, dentro de una jornada con temperaturas de entre 12 °C y 20 °C.

La inestabilidad perderá fuerza durante el resto del jueves y el cielo quedará parcialmente nublado. Sin embargo, el paso de las tormentas anticipará el cambio térmico que se profundizará desde el viernes, con máximas cada vez más bajas y un fin de semana dominado por el frío y la abundante nubosidad.

Cómo sigue el clima día por día

  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. Habrá neblina a la mañana y cielo parcialmente nublado a la tarde.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 21 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la noche.
  • Jueves: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con tormentas aisladas a la madrugada y cielo parcialmente nublado el resto del día.
  • Viernes: 9 °C de mínima y 17 °C de máxima con cielo nublado.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. El cielo estará nublado.
  • Domingo: se esperan 5 °C de mínima y 13 °C de máxima con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalOla Polar
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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