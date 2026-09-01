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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo soleado, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
17°
Viento
Sur 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Este 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 26°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:30 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Sur 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 14° 14° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Sur 4 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Sureste 5 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Este 5 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Este 6 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Este 7 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Este 9 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 26° 26° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Este 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 25° 25° Este 12 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 23° 25° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Este 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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