Volver al Trabajo: qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

Qué se sabe sobre el pago de septiembre del programa Volver al Trabajo. Foto: Portal Empleo.

La continuidad del programa Volver al Trabajo vuelve a generar incertidumbre entre sus beneficiarios. Aunque el Ministerio de Capital Humano había anunciado que el último pago del plan se realizaría en abril, una medida cautelar dictada por la Justicia permitió extender las transferencias durante tres meses más. Sin embargo, ese escenario volvió a modificarse y, por el momento, no hay confirmaciones sobre un nuevo desembolso en septiembre.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social surgieron tras la división del ex Potenciar Trabajo, aunque actualmente atraviesan situaciones diferentes. Mientras el primero quedó judicializado tras su finalización, Acompañamiento Social mantuvo su continuidad dentro de la estructura de asistencia social. En paralelo, Capital Humano impulsó además Formando Capital Humano, una herramienta orientada a la capacitación e inserción laboral.

Volver al Trabajo: por qué se extendieron los pagos después de abril

En marzo, el Ministerio de Capital Humano comunicó oficialmente la finalización de Volver al Trabajo y señaló que el 9 de abril se realizaría el último pago de $78.000 para los titulares del programa.

Sin embargo, el 21 de abril el Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que obligó al Estado nacional a mantener temporalmente las prestaciones. Gracias a esa resolución, los beneficiarios continuaron percibiendo el monto mensual durante tres meses adicionales.

Las liquidaciones efectuadas tras la fecha prevista para el cierre fueron las siguientes:

Mayo : $78.000

Junio : $78.000

Julio: $78.000

La intervención judicial permitió sostener transitoriamente los pagos, aun cuando el programa ya había sido dado de baja por la cartera que conduce Capital Humano.

Volver al Trabajo. Foto: argentina.gob.ar

Pago de Volver al Trabajo en septiembre: cuál es la situación actual

A pocos días del inicio de septiembre, crecen las consultas sobre la posibilidad de recuperar el pago de $78.000. No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una nueva liquidación para los titulares de Volver al Trabajo.

Si bien la causa judicial continúa abierta y todavía pueden producirse novedades en los tribunales, eso no implica automáticamente la reactivación del beneficio ni garantiza futuros desembolsos.

Por ahora, la continuidad de los pagos dependerá de una eventual resolución judicial favorable o de una definición administrativa por parte del Ministerio de Capital Humano. En ausencia de cualquiera de esas dos condiciones, el pago de septiembre permanece sin confirmación oficial.

Qué es el programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo, según la página oficial argentina.gob.ar, tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Cuáles son las prestaciones del programa

El programa brindará a sus beneficiarios:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Los oficios son cada vez más elegidos en la Argentina Foto: Freepik